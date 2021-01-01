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Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга

Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга Группа ученых из Национального института здравоохранения обнаружила связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга.
Здоровье
1 января 2021 г. 18:57
Ученые обнаружили связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга

Группа ученых из Национального института здравоохранения обнаружила связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга.

Как передает Report, результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Выяснилось, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. По мнению ученых, это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус.

В ходе исследования ученые работали с образцами ткани мозга 19 пациентов от пяти до 73 лет, которые скончались после заражения инфекцией с марта по июль 2020 года. У многих из них были факторы риска - диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и другие.

Снимки МРТ показали множество очагов воспаления и мелких кровотечений в мозге. Как отмечается в материале, группа исследователей ожидала увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода, однако там были обнаружены множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно связаны с инсультами или воспалением мозга.

При этом признаков коронавирусной инфекции в образцах ткани мозга найдено не было. Это означает, что повреждения, которые были найдены, возможно не были вызваны коронавирусом, а высокой активностью иммунитета - он начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов.

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