О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые обнаружили способность COVID-19 изменять клетки крови

Ученые обнаружили способность COVID-19 изменять клетки крови Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови.
Здоровье
21 июня 2021 г. 19:05
Ученые обнаружили способность COVID-19 изменять клетки крови

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее исследование было опубликовано в Biophysical Journal.

Специалисты изучили более 4 млн клеток крови 17 пациентов с COVID-19 острой формы, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек. Они стали контрольной группой. Результаты показали , что в долгосрочной перспективе коронавирусная инфекция влияет на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, приводя также к деформации некоторых клеток.

Некоторые из указанных изменений наблюдались у пациентов через семь месяцев после госпитализации. Ученые установили, что это является одним из примеров долгосрочных последствий инфекции, что с одной стороны объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при заболевании коронавирусом, а с другой, дефицит кислорода в клетках.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi