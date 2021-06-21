Ученые обнаружили способность COVID-19 изменять клетки крови

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови.

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявила у коронавирусной инфекции способность влиять на клетки крови.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее исследование было опубликовано в Biophysical Journal.

Специалисты изучили более 4 млн клеток крови 17 пациентов с COVID-19 острой формы, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек. Они стали контрольной группой. Результаты показали , что в долгосрочной перспективе коронавирусная инфекция влияет на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, приводя также к деформации некоторых клеток.

Некоторые из указанных изменений наблюдались у пациентов через семь месяцев после госпитализации. Ученые установили, что это является одним из примеров долгосрочных последствий инфекции, что с одной стороны объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при заболевании коронавирусом, а с другой, дефицит кислорода в клетках.