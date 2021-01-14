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Ученые обнаружили признак будущих инфаркта и инсульта

Ученые обнаружили признак будущих инфаркта и инсульта Ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте
Здоровье
14 января 2021 г. 04:04
Ученые обнаружили признак будущих инфаркта и инсульта

Ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте.

Как передает Report, результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.

Эксперты изучили 52 исследования в соответствующей области и выяснили, что пациенты с кальцификацией брюшной аорты в два-четыре раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые.

"Брюшная аорта — одно из первых мест, где может происходить накопление кальция в артериях, даже раньше, чем в сердце", — подчеркнул доцент Школы медицины и наук о здоровье ECU, руководитель исследования Джош Льюис (Josh Lewis). Отмечается, что к кальцификации ведет неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность. Благодаря исследованию, отмечает ученый, врачи смогут корректировать образ жизни пациентов для предотвращения инфарктов и инсультов.

Кальций накапливается в кровеносных сосудах и блокирует кровоснабжение или вызывает разрыв бляшек. Это становится этой из наиболее распространенных причин указанных заболеваний. Однако кальцификацию брюшной аорты, как правило, обнаруживают случайно при сканировании бокового отдела позвоночника.

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