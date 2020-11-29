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Ученые обнаружили положительное влияние медитации на мозг

Ученые обнаружили положительное влияние медитации на мозг Журнал Neurocase опубликовал новый материал, в котором сообщается о том, что ученые обнаружили положительное влияние медитации на мозг.
Здоровье
29 ноября 2020 г. 08:35
Ученые обнаружили положительное влияние медитации на мозг

Журнал Neurocase опубликовал новый материал, в котором сообщается о том, что ученые обнаружили положительное влияние медитации на мозг.

Как передает Report, согласно результатам исследования команды ученых из Университета Висконсин-Мэдисон и Гарвардской медицинской школы, ежедневная медитация способна замедлить старение мозга.

В ходе исследования ученые изучали мозг 41-летнего буддийского тибетского монаха Йонге Мингьюра Ринпоче, который почти каждый день выделял время на медитацию. Сообщается, что для этого они сканировали мозг монаха с помощью аппарата МРТ порядка четырех раз за последние 14 лет. Кроме того, в этот же период ученые изучали показатели МРТ исследований мозга у 105 других людей, близких по возрасту к Йонге Мингьюра Ринпоче. Далее все показатели были отправлены на анализ в систему искусственного интеллекта BrainAge, которая заранее обучилась выявлять возраст человека по сканам его мозга. Отмечается, что компьютер делал выводы основываясь на структуре серого вещества, который теряет массу с возрастом.

В результате анализа BrainAge определил возраст практикующего ежедневную медитацию монаха в 33 года, тогда как показатели контрольной группы были классифицированы как “типичная группа старения”, что позволяет ученым сделать вывод о том, что медитация способна замедлить старение мозга.

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