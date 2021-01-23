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Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы

Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы Они отмечают, что антитела могут "связываться" с элементами нового коронавируса
Здоровье
23 января 2021 г. 11:59
Ученые обнаружили память организма на коронавирусы

Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS- COV-2.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.

Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.

"А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу", - пояснил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.

Он отметил, что антитела могут "связываться" с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить "помощь" от контактов с другими штаммами вируса.

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