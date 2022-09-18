Ученые обнаружили новый фактор, влияющий на лечение рака груди

Врачи из Института изучения рака в Дуарте (Калифорния) выяснили, что эффективность гормонального лечения рака молочной железы отличается у черных и белых женщин.

Врачи из Института изучения рака в Дуарте (Калифорния) выяснили, что эффективность гормонального лечения рака молочной железы отличается у черных и белых женщин.

Как передает Report, результаты были представлены на конференции Американской ассоциации исследований рака в Филадельфии.

Опухоли молочной железы, которые имеют рецепторы к эстрогену и прогестерону, обычно лечат гормональной терапией. Эти виды составляют около 70% всех случаев рака молочной железы. Почти все пациенты независимо от расы получают гормональную терапию. Тем не менее, чернокожие женщины умирают в четыре раза чаще белых, заболев таким видом рака, что говорит о неэффективности существующих подходов.

Исследователи изучили 3500 белых женщин и 365 чернокожих женщин с раком молочной железы от 1 до 3 стадии, которые получали предоперационную гормональную терапию. На момент постановки диагноза у темнокожих женщин в 1,6 раза чаще обнаруживают рак в лимфатических узлах, а также у них в 1,5 раза больше шансов заболеть 3-й стадией заболевания по сравнению с белыми женщинами. Тем не менее, при этом черные женщины имели в 2,6 раза больше шансов на то, что им ошибочно занизят стадию рака при диагностике.

В целом чернокожие женщины были почти в три раза более склонны к понижению стадии опухоли или ее исчезновению, чем белые женщины, если рак был выявлен на ранней стадии. При более высоких степенях белые и черные женщины менялись местами: у белых рак реагировал на лечение гормонами лучше, чем у чернокожих. Результаты ученых могут означать, что гормональная терапия может не подходить чернокожим женщинам с поздними стадиями рака.