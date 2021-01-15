Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу

Иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус

Международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишут MedicalXpress и EurekAlert.

"Нанотела", как отмечается в исследовании, меньше классических антител, благодаря чему они лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах. Авторам статьи удалось объединить нанотела в потенциально особенно эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса.

По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему.

Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которого извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.

Белок-шип имеет важное значение для инфекции, напомнил Кениг: он действует как "липучка", с помощью которой патоген прикрепляется к клетке. Затем "липучка" меняет свою структуру, отбрасывая компонент, важный для прикрепления, и опосредует слияние вирусной оболочки с клеткой.

"Нанотела также запускают это структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их", — пояснил ученый.

Хеллберг предположил, что нанотела можно будет превратить в лекарственное средство в дополнение к вакцинации от коронавируса.