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Ученые обнаружили новую причину возникновения болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили новую причину возникновения болезни Альцгеймера Ученые из института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте выяснили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может быть нарушение работы микроглии, вызванное мутацией.
Здоровье
18 ноября 2023 г. 03:16
Ученые обнаружили новую причину возникновения болезни Альцгеймера

Ученые из института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте выяснили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может быть нарушение работы микроглии, вызванное мутацией.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы на сайте академического издания Wiley Online Library.

Нервная система человека состоит из двух главных типов клеток — нервных клеток (нейронов) и глиальных клеток. Микроглия — это тип нейроглии (клеток глии), расположенной по всему головному и спинному мозгу. Клетки микроглии выполняют иммунную функцию — они формируют специфическое микроокружение для нейронов, которое обеспечивает условия для их выживания и работы.

Ученые выяснили, что мутация R47H/+ в белке TREM2, который кодируется одноименным геном, связана с повреждением нейронов, потенциально возникающим из-за воспаления микроглии. Микроглия считается ключевым элементом воспалительного процесса, развивающегося в нервной ткани в ответ на воздействие вредоносных факторов и инфекций.

Исследователи предположили, что воспаление микроглии снижает ее способность очищать головной мозг от белка бета-амилоида. Накопление этого белка внутриклеточно в пораженных нейронах считается основной причиной развития болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов терапии и препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний.

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