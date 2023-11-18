Ученые обнаружили новую причину возникновения болезни Альцгеймера

Ученые из института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте выяснили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может быть нарушение работы микроглии, вызванное мутацией.
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Нервная система человека состоит из двух главных типов клеток — нервных клеток (нейронов) и глиальных клеток. Микроглия — это тип нейроглии (клеток глии), расположенной по всему головному и спинному мозгу. Клетки микроглии выполняют иммунную функцию — они формируют специфическое микроокружение для нейронов, которое обеспечивает условия для их выживания и работы.
Ученые выяснили, что мутация R47H/+ в белке TREM2, который кодируется одноименным геном, связана с повреждением нейронов, потенциально возникающим из-за воспаления микроглии. Микроглия считается ключевым элементом воспалительного процесса, развивающегося в нервной ткани в ответ на воздействие вредоносных факторов и инфекций.
Исследователи предположили, что воспаление микроглии снижает ее способность очищать головной мозг от белка бета-амилоида. Накопление этого белка внутриклеточно в пораженных нейронах считается основной причиной развития болезни Альцгеймера.
Ученые надеются, что их открытие поспособствует разработке новых методов терапии и препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний.