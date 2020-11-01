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Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS
Здоровье
1 ноября 2020 г. 09:54
Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS.

Как передает Report, статья об этом была опубликована в The New England Journal of Medicine.

Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание оканчивается летальным исходом.

Отмечается, что данная болезнь объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. На данный момент известно лишь о 50 пациентах с данной болезнью. Однако ученые считают, что в действительности их может быть гораздо больше.

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