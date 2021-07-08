Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека

Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, их исследование опубликовано в издании The Journal of Pathology.

Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19, и пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для инфекции. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.

"До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", — сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук.

Ранее ученые выявили в протоках слюнных желез рецепторы ACE2, с которыми связывается спайковый белок SARS-CoV-2, превращая их во "входные ворота" для инфекции. До этого также было доказано, что, помимо ACE2, как минимум два рецептора, присутствующих в слюнных железах — TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза) и фурин, — служат мишенями для патогена.

Хотя сегодня считается, что инфекция попадает в организм в основном через нос, на основе нового исследования ученые проверят, может ли ротовая полость оказаться средой для прямого проникновения вируса.