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Ученые обнаружили ключевой ген развития аутизма

Ученые обнаружили ключевой ген развития аутизма Американские ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и Университета Дьюка в Северной Каролине обнаружили ключевой ген, отключение которого вызывает характерные нарушения аутистического спектра.
Здоровье
17 августа 2024 г. 02:53
Ученые обнаружили ключевой ген развития аутизма

Американские ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и Университета Дьюка в Северной Каролине обнаружили ключевой ген, отключение которого вызывает характерные нарушения аутистического спектра.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалистам известно более 70 генов, связанных с аутизмом. Один из них называется Astrotactin 2 (ASTN2). Известно, что дефекты белка, вырабатываемые этим геном, влияют на работу мозжечка у детей с нарушениями нейроразвития.

В новом исследовании команда создала модифицированных мышей с отсутствующим геном ASTN2, а затем изучила животных как в юном, так и во взрослом возрасте. Лишенные гена грызуны участвовали в нескольких неинвазивных поведенческих экспериментах, где их сравнивали с дикими сородичами.

Оказалось, что мыши без гена ASTN2 демонстрировали поведение, характерное для расстройств аутистического спектра — меньше общались с другими зверьками и на 40% чаще демонстрировали повторяющееся поведение по сравнению с обычными грызунами. Это напоминает привычки людей с аутистическими расстройствами, которые зачастую избегают новых социальных контактов, предпочитают привычное окружение и склонны к циклическим действиям.

Когда ученые проанализировали мозг мышей без ASTN2, они нашли несколько небольших, но, по-видимому, мощных структурных и физиологических изменений в мозжечке. Одно из них заключалось в том, что крупные нейроны, называемые клетками Пуркинье, имели более высокую плотность дендритных шипиков — посылающими нейронные сигналы структур.

Ученые также обнаружили уменьшение количества незрелых дендритных шипиков, известных как филоподии, и объема глиальных волокон Бергмана, которые помогают в миграции клеток.

В будущем исследователи намерены изучить клетки человека в поисках изменений, зафиксированных у мышей.

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