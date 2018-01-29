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    Ученые обнаружили фактор, сигнализирующий о развитии рака

    Здоровые клетки организма превращаются в раковые путем засахаривания белков

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Ученые из Копенгагенского университета связывают развитие онкологических заболеваний с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты данного исследования опубликованы журналом Journal of Biological Chemistry.

    Ученые выяснили, что данный фермент отсутствует в здоровых тканях, однако в большом количестве содержится в клетках раковой опухоли. GalNAc-T6 запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. Это, в свою очередь, изменяет структуру клеток и вызывает их агрегацию (слипание. — ред.). Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединились остатки сахара, начинают развиваться как раковые

    "Когда мы удаляем GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые вы бы обнаружили в здоровой толстой кишке", — говорит один из авторов работы Ганс Вандалл.

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