Ученые обнаружили фактор, сигнализирующий о развитии рака

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Ученые из Копенгагенского университета связывают развитие онкологических заболеваний с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты данного исследования опубликованы журналом Journal of Biological Chemistry.

Ученые выяснили, что данный фермент отсутствует в здоровых тканях, однако в большом количестве содержится в клетках раковой опухоли. GalNAc-T6 запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. Это, в свою очередь, изменяет структуру клеток и вызывает их агрегацию (слипание. — ред.). Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединились остатки сахара, начинают развиваться как раковые

"Когда мы удаляем GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые вы бы обнаружили в здоровой толстой кишке", — говорит один из авторов работы Ганс Вандалл.