Ученые назвали защищающие от коронавируса алкогольные напитки

Употребление шампанского, красного и белого вина может снизить риск заражения коронавирусом, считают специалисты из больницы Каннин в Шэньчжене (Китай).

Употребление шампанского, красного и белого вина может снизить риск заражения коронавирусом, считают специалисты из больницы Каннин в Шэньчжене (Китай).

Как передает Report, результаты исследования опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на COVID-19. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. Исследователи пришли к выводу, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино: так, при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17 процентов.

Любители белого вина и шампанского, употреблявшие от одного до четырех бокалов в неделю, болели COVID-19 на восемь процентов реже, однако при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) "защитный эффект" оказался почти незаметен. У тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения коронавирусом оказался на 28 процентов выше, причем объем выпитого не играл большой роли.