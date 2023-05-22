Ученые назвали способ защиты от осложнений после инфаркта

Ученые из Университета Китасато выяснили, что у людей с сильными ногами меньше вероятность развития сердечной недостаточности после инфаркта.

Ученые из Университета Китасато выяснили, что у людей с сильными ногами меньше вероятность развития сердечной недостаточности после инфаркта.

Как передает Report, исследование представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов.

Инфаркт миокарда является наиболее распространенной причиной сердечной недостаточности, которая развивается у 6–9% пациентов после сердечного приступа. Предыдущие исследования показали, что наличие сильных четырехглавых мышц бедер связано с более низким риском смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца. В этом исследовании ученые проверили гипотезу о том, что сила ног связана с более низким риском развития сердечной недостаточности после острого инфаркта миокарда.

В исследование включили 932 пациента, госпитализированных в период с 2007 по 2020 г. по поводу острого инфаркта миокарда, у которых не было сердечной недостаточности до поступления в стационар. Средний возраст составил 66 лет, 81% участников были мужчинами.

Максимальная сила квадрицепса служила показателем силы ног. Пациенты садились на стул и максимально сильно сокращали четырехглавые мышцы в течение пяти секунд. Ручной динамометр, прикрепленный к лодыжке, фиксировал максимальное значение в кг. Измерение проводилось на каждой ноге, а затем ученые использовали среднее значение.

Силу четырехглавой мышцы бедра оценивали по отношению к массе тела в кг. Среднее значение силы ног для женщин составило 33% массы тела, а среднее значение для мужчин - 52% массы тела. При среднем периоде наблюдения 4,5 года у 67 пациентов (7,2%) развилась сердечная недостаточность. Высокий уровень силы ног был связан со снижением риска развития сердечной недостаточности на 41%. В среднем увеличение силы четырехглавой мышцы тела на 5% было связано со снижением вероятности сердечной недостаточности на 11%.

"Силу четырехглавой мышцы легко и просто точно измерить в клинической практике. Наше исследование показывает, что сила четырехглавой мышцы может помочь идентифицировать пациентов с повышенным риском развития сердечной недостаточности после инфаркта миокарда, которые могли бы затем находиться под более интенсивным наблюдением. Результаты необходимо повторить в других исследованиях, но они предполагают, что силовые тренировки с участием четырехглавой мышцы следует рекомендовать пациентам, перенесшим сердечный приступ, для предотвращения сердечной недостаточности", - пишут ученые.