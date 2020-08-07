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Ученые назвали смертельную опасность риса

Ученые назвали смертельную опасность риса Употребление риса повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Здоровье
7 августа 2020 г. 11:11
Ученые назвали смертельную опасность риса

Употребление риса повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов проанализировали данные жителей Англии и Уэльса и оценили влияние регулярного употребления риса на их организм. Оказалось, что 25 процентов любителей продукта, имеющих проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате моделирования исследователи выяснили, что повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов. Как отмечают специалисты, рис может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в человеческий организм. По их оценкам, длительное употребление этого элемента даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов и связано с тысячами преждевременных смертей каждый год.

Для того, чтобы снизить риск заболеваний, специалисты посоветовали любителям этого продукта разнообразить свой рацион другими крупами, а также выбирать разные виды риса — например, басмати или шлифованный рис.

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Версия на английском языке Scientists warn: Eating much rice could be fatal

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