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Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к деменции

Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к деменции Ученые выявили связь между интенсивным физическим трудом и развитием деменции.
Здоровье
26 сентября 2023 г. 06:06
Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к деменции

Ученые выявили связь между интенсивным физическим трудом и развитием деменции.

Как передает Report, согласно статье, опубликованной в научном издании Science Direct, исследование было проведено на основе данных о семи тысячах участников крупного популяционного исследования деменции, включающего информацию о взрослых жителях Норвегии в период с 2017 по 2019 год.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что люди, занимающиеся физически тяжелой работой, имеют почти на 15,5% больше вероятность развития деменции по сравнению с другими группами.

Среди профессий, связанных с повышенным риском, ученые отметили продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медицинский персонал, фермеров и производителей продукции животноводства. Эти люди часто сталкиваются с длительным пребыванием на ногах, стрессом и повышенным риском эмоционального выгорания.

Исследователи также отметили, что недостаток отдыха и отсутствие свободного времени приводят к истощению организма, что негативно сказывается на когнитивных способностях.

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