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Ученые назвали простой способ снизить усталость в течение рабочей недели

Ученые назвали простой способ снизить усталость в течение рабочей недели Немецкие ученые из Мангеймского университета выяснили, что качественный сон в выходные дни снижает уровень утомления в течение всей последующей рабочей недели.
Здоровье
7 июля 2024 г. 06:29
Ученые назвали простой способ снизить усталость в течение рабочей недели

Немецкие ученые из Мангеймского университета выяснили, что качественный сон в выходные дни снижает уровень утомления в течение всей последующей рабочей недели.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании Journal of Organizational Behavior (JOB).

Выводы команды основаны на результатах эксперимента, в котором участвовали 310 работающих жителей Германии.

В течение пяти недель участники исследования отвечали на вопросы анкет по понедельникам и пятницам. По понедельникам они сообщали о своем сне в выходные и ментальном состоянии при возвращении к рабочим обязанностям. По пятницам участники рассказывали об уровне усталости за рабочую неделю и том, как они справлялись с трудовыми задачами.
Результаты показали, что выходные, когда участники спали лучше, действительно сопровождались более легким возвращением к работе в понедельник.

Однако те, кто недосыпал по будням и компенсировал нехватку сна на выходных, как правило, испытывали больше трудностей в начале новой рабочей недели. Они также чувствовали себя более истощенными, но это не сказывалось на производительности таких работников.

"Наши результаты показывают, что качественный сон в выходные может быть полезен, но наверстывание упущенного сна в выходные может быть пагубным для возвращения к работе и, в свою очередь, усиливать истощение в течение рабочей недели", - отметили авторы исследования.

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