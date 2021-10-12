Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при COVID-19

Американские ученые представили полный обзор научных публикаций, касающихся потере или изменения вкуса при COVID-19.

Американские ученые представили полный обзор научных публикаций, касающихся потери или изменения вкуса при COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по оценкам авторов этот симптом затрагивает около трети пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, причем женщины страдают чаще, чем мужчины.

Практически с первых дней пандемии медики сообщили о том, что многие пациенты с COVID-19 жалуются на изменение или полную потерю обоняния и вкуса. Обычно эти симптомы появляются на ранней стадии развития заболевания и проходят в течение нескольких недель или месяцев. По прошествии шести месяцев после заражения большинство пациентов сообщают, что к ним вернулись нормальные ощущения.

Всего исследователи изучили 241 статью с участием почти 139 тысяч пациентов. Из них примерно 33 тысячи, или 37 процентов в той или иной степени страдали нарушением или потерей вкуса. При этом оценки, полученные по прямым тестам и опросам пациентов, практически совпали, что, по мнению авторов, указывает на их высокую достоверность.

Анализ по возрастным группам показал, что распространенность симптома среди лиц моложе 18 лет составляет около 11 процентов, а самый высокий показатель отмечен среди лиц среднего возраста от 36 до 50 лет - 44 процента. И во всех возрастных группах женщин оказалось больше, чем мужчин. Ученые связывают это с более высокой сенсорной чувствительностью у женщин.

Авторы отмечают, что хотя потеря вкуса возникает при многих заболеваниях, при COVID-19 она является уникальной особенностью болезни, позволяющей поставить диагноз на самой ранней стадии.