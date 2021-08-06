Ученые назвали признак, указывающий на скорую смерть человека

Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти.

Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти.

Как передает Report, об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале The BMJ.

Данное исследование началось в конце XX века и проходило в три этапа с 1985 по 2019 год. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет.

В рамках исследования учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, которое необходимо для подъема со стула, сила хвата, трудности в повседневной жизни, например проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи, а также покупкой продуктов.

Проанализировав все факторы ученые установили, что у тех людей, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата - на 15%, подъемом со стула - 14%, и на 30% у участников исследования, отмечавших трудности в повседневной жизни.

Также специалисты уточнили, что среди участников исследования, которые впоследствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, собственная оценка двигательной функции – за семь лет, сложности в повседневной жизни – за четыре года.