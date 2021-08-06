О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые назвали признак, указывающий на скорую смерть человека

Ученые назвали признак, указывающий на скорую смерть человека Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти.
Здоровье
6 августа 2021 г. 20:52
Ученые назвали признак, указывающий на скорую смерть человека

Ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти.

Как передает Report, об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале The BMJ.

Данное исследование началось в конце XX века и проходило в три этапа с 1985 по 2019 год. В нем приняли участие шесть тысяч добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет.

В рамках исследования учитывались такие факторы, как скорость при ходьбе, время, которое необходимо для подъема со стула, сила хвата, трудности в повседневной жизни, например проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи, а также покупкой продуктов.

Проанализировав все факторы ученые установили, что у тех людей, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата - на 15%, подъемом со стула - 14%, и на 30% у участников исследования, отмечавших трудности в повседневной жизни.

Также специалисты уточнили, что среди участников исследования, которые впоследствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, собственная оценка двигательной функции – за семь лет, сложности в повседневной жизни – за четыре года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi