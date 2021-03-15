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Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса

Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь
Здоровье
15 марта 2021 г. 19:17
Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса

Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет 20 minutos.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5 868 больных COVID-19.

Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунной системы организма.

Кроме того, ученые выяснили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.

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