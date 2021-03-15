Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса

Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь

Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет 20 minutos.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5 868 больных COVID-19.

Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунной системы организма.

Кроме того, ученые выяснили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.