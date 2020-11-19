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Ученые назвали перхоть симптомом опасного заболевания

Ученые назвали перхоть симптомом опасного заболевания Одним из симптомов болезни Паркинсона является перхоть.
Здоровье
19 ноября 2020 г. 04:50
Ученые назвали перхоть симптомом опасного заболевания

Одним из симптомов болезни Паркинсона является перхоть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express со ссылкой на данные британского общества по изучению данного заболевания.

Речь идет о себорейном дерматите. В легкой форме он проявляется в виде перхоти, в тяжелой – кожа головы становится красной и чешуйчатой, в редких случаях может возникнуть мокнущая сыпь.

При этом назвать причину, по которой себорейный дерматит поражает пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, ученые пока не могут.

Себорейный дерматит – воспалительное заболевание, поражающее участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы. Причиной недуга, чаще всего, становятся гормональные нарушения. Еще одна причина – длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.

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