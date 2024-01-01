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Ученые назвали основные причины ишемической болезни сердца

Ученые назвали основные причины ишемической болезни сердца Высокий уровень холестерина и высокое систолическое артериальное давление (верхнее число) — основные причины развития ишемической болезни сердца в возрасте 55-60 лет, выяснили ученые из Сиднейского университета (Австралия).
Здоровье
1 января 2024 г. 08:27
Ученые назвали основные причины ишемической болезни сердца

Высокий уровень холестерина и высокое систолическое артериальное давление (верхнее число) — основные причины развития ишемической болезни сердца в возрасте 55-60 лет, выяснили ученые из Сиднейского университета (Австралия).

Как сообщает Report, результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Авторы проанализировали данные здоровья 136 тыс. британцев с высоким уровнем "плохого" холестерина, 135 тыс. человек с высоким систолическим артериальным давлением и 24 тыс. — с ишемической болезнью сердца. Ученые хотели оценить продолжительное воздействие этих факторов на развитие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Анализ показал, что повышенный уровень "плохого" холестерина и повышенное верхнее давление повышают риск развития ишемической болезни сердца. По словам ученых, среднее систолическое артериальное давление у участников повышалось с возрастом, а уровень холестерина был максимальным в возрасте 56-60 лет — именно у этой возрастной группы самые высокие риски развития заболевания.

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