Ученые назвали оптимальный возраст для отказа от курения

Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, в каком возрасте оптимально отказаться от курения.

Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, в каком возрасте оптимально отказаться от курения.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале NEJM Evidence.

По словам специалистов, бросать курить полезно для здоровья в любом возрасте, причем значительный прирост продолжительности жизни наступит уже через несколько лет после расставания с вредной привычкой. А те, кто прекратит курить до 40 лет могут рассчитывать на почти такой же срок жизни, как и люди, кто никогда не курил.

Через 10 лет после отказа от сигарет и другой табачной продукции организм восстанавливается почти полностью, и около половины полезного эффекта достигается всего за несколько лет.

Выводы ученых основаны на большом обсервационном исследовании, охватившем 1,5 млн человек в США, Великобритании, Канаде и Норвегии, за которыми наблюдали в течение 15 лет.

У курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет риск преждевременного ухода из жизни почти в три раза выше, чем у тех, кто не курил никогда. То есть, в среднем курение отнимает 12-13 лет жизни. Когда человек перестает курить, он восстанавливает шесть лет жизни уже через три года после отказа от табака.

Специалисты обнаружили, что отказ от курения снижает риск летального исхода от сосудистых заболеваний и рака, а также повышает выживаемость при респираторных болезнях.

С 1990 года уровень курения в мире снизился более чем на 25%, но табак по-прежнему остается основной причиной предотвратимой смертности.