President
О нас

Ученые назвали оптимальный возраст для отказа от курения

Ученые назвали оптимальный возраст для отказа от курения Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, в каком возрасте оптимально отказаться от курения.
Здоровье
11 февраля 2024 г. 09:28
Ученые назвали оптимальный возраст для отказа от курения

Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, в каком возрасте оптимально отказаться от курения.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале NEJM Evidence.

По словам специалистов, бросать курить полезно для здоровья в любом возрасте, причем значительный прирост продолжительности жизни наступит уже через несколько лет после расставания с вредной привычкой. А те, кто прекратит курить до 40 лет могут рассчитывать на почти такой же срок жизни, как и люди, кто никогда не курил.

Через 10 лет после отказа от сигарет и другой табачной продукции организм восстанавливается почти полностью, и около половины полезного эффекта достигается всего за несколько лет.

Выводы ученых основаны на большом обсервационном исследовании, охватившем 1,5 млн человек в США, Великобритании, Канаде и Норвегии, за которыми наблюдали в течение 15 лет.

У курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет риск преждевременного ухода из жизни почти в три раза выше, чем у тех, кто не курил никогда. То есть, в среднем курение отнимает 12-13 лет жизни. Когда человек перестает курить, он восстанавливает шесть лет жизни уже через три года после отказа от табака.

Специалисты обнаружили, что отказ от курения снижает риск летального исхода от сосудистых заболеваний и рака, а также повышает выживаемость при респираторных болезнях.

С 1990 года уровень курения в мире снизился более чем на 25%, но табак по-прежнему остается основной причиной предотвратимой смертности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

КМЦ: Состояние выжившего в смертельном ДТП в Загатале школьника стабильно тяжелое
КМЦ: Состояние выжившего в смертельном ДТП в Загатале школьника стабильно тяжелое
10 февраля 2024 г. 12:20
Ученые заявили о снижении активности насекомых-опылителей из-за загрязнения атмосферы
Ученые заявили о снижении активности насекомых-опылителей из-за загрязнения атмосферы
9 февраля 2024 г. 05:57
В день выборов в службу скорой медицинской помощи поступило шесть обращений
В день выборов в службу скорой медицинской помощи поступило шесть обращений
8 февраля 2024 г. 12:44
В связи с президентскими выборами медучреждения перешли на усиленный режим работы
В связи с президентскими выборами медучреждения перешли на усиленный режим работы
6 февраля 2024 г. 18:07
Британский врач назвала симптомы рака легких у некурящих
Британский врач назвала симптомы рака легких у некурящих
6 февраля 2024 г. 08:37
В городе Гёйтепе началось строительство нового здания больницы
ФотоВ городе Гёйтепе началось строительство нового здания больницы
5 февраля 2024 г. 20:40
Минздрав провел плановые проверки в 21 аптеке
Минздрав провел плановые проверки в 21 аптеке
5 февраля 2024 г. 16:49
В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека
В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека
5 февраля 2024 г. 12:28
Онколог перечислила передающиеся по наследству виды рака
Онколог перечислила передающиеся по наследству виды рака
5 февраля 2024 г. 00:58
В Бразилии сообщили об эпидемии лихорадки денге за неделю до карнавала
В Бразилии сообщили об эпидемии лихорадки денге за неделю до карнавала
3 февраля 2024 г. 02:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi