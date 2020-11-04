Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.

Группа исследователей проводила эксперименты с роговицей 25 человек-доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.

Ученым удалось выяснить, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать.

При этом пока исследователи не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями, и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.

Ученые призывают не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.