О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела

Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.
Здоровье
4 ноября 2020 г. 19:32
Ученые назвали неуязвимую для коронавируса часть тела

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.

Группа исследователей проводила эксперименты с роговицей 25 человек-доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.

Ученым удалось выяснить, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать.

При этом пока исследователи не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями, и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.

Ученые призывают не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
31 октября 2020 г. 12:54
МО: В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, дезертирство
МО: В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, дезертирство
29 октября 2020 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi