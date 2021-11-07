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Ученые назвали неожиданное средство, которое поможет в борьбе с COVID-19

Ученые назвали неожиданное средство, которое поможет в борьбе с COVID-19 Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте провели исследование и выяснили, что яд скорпиона может быть полезен в борьбе с новыми штаммами коронавируса.
Здоровье
7 ноября 2021 г. 08:53
Ученые назвали неожиданное средство, которое поможет в борьбе с COVID-19

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте провели исследование и выяснили, что яд скорпиона может быть полезен в борьбе с новыми штаммами коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из учебных заведений.

По словам специалистов, яд скорпионов содержит "удивительный коктейль" из биологически активных пептидов, часть из которых обладает сильным противовирусным действием. Ученые предполагают, что они могут стать основой для новых препаратов против COVID-19.

"Мы уже убедились, что они содержат чрезвычайно сильные биологически активные пептиды, и полагаем, что нас ждет еще много новых открытий", - рассказал один из авторов исследования доктор Ваэль Хусейн.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər koronavirusla mübarizədə kömək edə biləcək gözlənilməz vasitəni aşkarlayıblar

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