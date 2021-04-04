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Ученые назвали негативные последствия употребления сладких напитков

Ученые назвали негативные последствия употребления сладких напитков Американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии провели серию экспериментов и обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков
Здоровье
4 апреля 2021 г. 15:30
Ученые назвали негативные последствия употребления сладких напитков

Американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии провели серию экспериментов и обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков.

Как передает Report, согласно результатам научной работы, опубликованным на сайте ScienceDaily, напитки с сахаром ухудшают память и способность к обучению у детей.

В ходе исследования специалисты заметили, что крысы, которых в молодом возрасте поили подслащенной водой, чаще страдали от проблем с памятью. Из-за потребления сладких напитков у подопытных грызунов менялся состав кишечных бактерий, что пагубно влияло на работу мозга.

Ученые планируют провести еще ряд экспериментов и установить, возможно ли с помощью здорового образа жизни избавиться от негативных последствий употребления сахаросодержащих напитков в начале жизни.

Ранее в журнале американского колледжа кардиологов опубликовали результаты научной работы, согласно которым напитки с популярными искусственными подсластителями оказались потенциально опасными и способными повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. В обсервационном исследовании приняли участие 104 760 добровольцев.

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