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Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь Потребление зеленого чая помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний — одной из основных причин смерти в мире, и тем самым продлить жизнь.
Здоровье
10 января 2022 г. 06:55
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

Потребление зеленого чая помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний — одной из основных причин смерти в мире, и тем самым продлить жизнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Mirror, ссылаясь на исследование китайских ученых.

В эксперименте приняли участие более ста тысяч человек, столкнувшихся с раком, инфарктом или инсультом. Испытуемых разделили на две группы: одни пили чай как минимум три раза в неделю, другие этого не делали.

В ходе семилетнего исследования выяснилось, что у людей из первой группы риск умереть от инфаркта или инсульта был на 20% ниже — так же, как и вероятность развития таких диагнозов. Кроме того, на 15% снизился риск смерти от других причин. Также оказалось, что у 50-летних участников эксперимента, которые регулярно пили чай, сердечно-сосудистые заболевания развивались почти на полтора года позже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.

Как объяснил соавтор исследования доктор Дунфэн Гу, биоактивные компоненты чая, в частности полифенолы, выводятся из организма.

"Поэтому для кардиозащитного эффекта чай нужно пить часто и на протяжении долгого периода времени", — добавил он.

Помимо прочего, ученые сравнили зеленый и черный чаи. Главное их отличие в том, что в первом полифенолы не окисляются, благодаря чему сохраняют антиоксидантные свойства. Также авторы исследования призвали не пить чай с молоком — оно уничтожает потенциальные положительные эффекты напитка.

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