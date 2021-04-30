Ученые назвали массу тела, при которой риск COVID-19 максимальный

В журнале Lancet Diabetes Endocrinology опубликованы результаты первого крупномасштабного исследования связи между ИМТ и коронавирусной инфекцией

В журнале Lancet Diabetes & Endocrinology опубликованы результаты первого крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела и новой коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", авторы, изучившие медицинские записи почти семи миллионов англичан, пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения COVID-19.

Основой для исследования послужила британская общемедицинская база данных QResearch. Авторы просмотрели 6,9 миллионов записей, сделанных в период с 24 января 2020 года, когда был зарегистрирован первый случай заражения в Великобритании, по 30 апреля 2020 года, и отобрали более 20 тысяч пациентов, которые были госпитализированы во время первой волны COVID-19 и по которым имелись данные об их индексе массы тела (ИМТ).

Результаты показали, что риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 начинает расти у людей с ИМТ выше 23, хотя этот показатель еще находится в диапазоне нормального веса. Далее, с увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации в среднем возрастает на пять процентов, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на десять. И это не зависит от других отягчающих факторов, включая диабет 2 типа.

При этом авторы выявили ряд интересных закономерностей, которые до этого не были известны. Во-первых, влияние избыточного веса на тяжесть COVID-19 было наибольшим у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет и снижалось после 60 лет, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало влиял на протекания болезни.

Авторы построили дифференцированную шкалу увеличения рисков госпитализации с тяжелой формой COVID-19 при увеличении ИМТ на единицу для разных возрастных групп: 20-39 лет — 9 процентов, 40-59 лет — 8 процентов, 60-79 лет — 4 процента, старше 80 лет — 1 процент. При этом общая заболеваемость тяжелым COVID-19 среди людей в возрасте от 20 до 39 лет была ниже, чем в других возрастных группах, а большинство людей с тяжелой формой COVID-19 были старше 60 лет.

"Наше исследование показывает, что даже очень скромный лишний вес связан с повышенным риском серьезных осложнений COVID-19 и риски резко возрастают по мере увеличения ИМТ", — приводятся в пресс-релизе Оксфордского университета слова руководителя исследования доктора Кармен Пьернас (Carmen Piernas) из Департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде, Великобритания.

"Мы также выяснили, что риски, связанные с избыточным весом, наиболее высоки у людей в возрасте до 40 лет, в то время как вес практически не влияет на вероятность развития тяжелой формы COVID-19 после 80 лет. Эти результаты показывают, что политика вакцинации должна отдавать приоритет людям с ожирением, особенно сейчас, когда вакцина распространяется среди более молодых возрастных групп", — добавляет ученый.

Второй интересный момент — ученые также наблюдали ухудшение исходов заболевания у людей с пониженным ИМТ — менее 18,5. Поэтому, чтобы подстраховаться от осложнений при COVID-19, авторы призывают избавиться от избыточного веса, но не доводить себя до истощения.

"Мы еще не знаем наверняка, что потеря веса снизит риск тяжелых исходов COVID-19, но это весьма правдоподобно. К тому же, это безусловно принесет пользу для здоровья — снизит риски развития диабета 2 типа, рака и некоторых других заболеваний", — отмечает еще один участник исследования профессор Пол Авеард (Paul Aveyard) из Департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета.

Это первое крупное исследование, проведенное по всему диапазону ИМТ и указывающее на потенциальную связь между массой тела и риском тяжелого COVID-19, особенно для молодых людей.