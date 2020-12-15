Ученые назвали максимально зараженное коронавирусом место

Выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет COVID-19

Американские ученые проанализировали статистику передачи новой коронавирусной инфекции и выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели метаанализ статей, опубликованных за последний год, в которых упоминаются случаи вторичной передачи COVID-19, когда заболевшие получили инфекцию в быту.

Степень риска вторичной передачи — это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве в течение инкубационного периода после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.

На уровень риска вторичной передачи влияют такие факторы, как время, прошедшее после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего.

Всего в метаанализ авторы включили данные 54 исследований с участием 77 758 человек. Результаты обработки данных подтвердили, что в условиях пандемии COVID-19 домашние хозяйства — это объекты самого высокого риска передачи вирусной инфекции.

Случаи бытового заражения чаще наблюдаются у взрослых, по сравнению с детьми — 28,3 и 16,8 процента соответственно, и у супругов, по сравнению с людьми, просто проживающими под одной крышей, — 37,8 и 17,8 процента.

Наконец, средний уровень вторичного заражения там, где живут всего два человека, был значительно выше, чем в домохозяйствах с тремя и более проживающими — 41,5 и 22,8 процента соответственно.

Ученые предлагают включить в новые стратегии борьбы с распространением COVID-19 таких профилактических мер, как ношение маски дома, регулярное проветривание и дезинфекция помещений, а также целенаправленная противовирусная профилактика.