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Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека Биологи из Сингапура, России и США создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость
Здоровье
25 мая 2021 г. 21:39
Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Биологи из Сингапура, России и США создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость.

Как передает Report, об этом сообщает научный журнал Nature Communications.

Группа ученых под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator - индикатор динамического состояния организма). По их данным, этот индикатор зависит от возраста, наличия заболеваний и образа жизни. Уровень устойчивости биологи рассчитывали с помощью данных о физической активности, которые они получали со специальных датчиков, прикрепленных к участникам исследования.

По данным ученых, наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет - максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.

По словам Федичева, они пришли к выводу, что возрастной предел, приводящий к смерти, "является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека".

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