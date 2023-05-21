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Ученые назвали лекарство, снижающее риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые назвали лекарство, снижающее риск болезней Паркинсона и Альцгеймера Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что лекарство аллопуринол может снизить риск нейродегенеративных заболеваний.
Здоровье
21 мая 2023 г. 03:55
Ученые назвали лекарство, снижающее риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что лекарство аллопуринол может снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые проанализировали данные медицинских карт 43 тысяч пациентов с нейродегенеративным заболеванием и 334 тысяч здоровых людей. Целью исследования было определение рецептурных лекарств, связанных с более низким риском трех нейродегенеративных заболеваний: болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.

Исследователи обнаружили, что наиболее сильное снижение рисков для всех трех нейродегенеративных заболеваний наблюдалось при приеме блокаторов ксантиндегидрогеназы/оксидазы. Эти лекарства, к которым относится аллопуринол, применяются при подагре. Их прием был связан со снижением риска для каждой группы нейродегенеративных заболеваний на 13-34%, в среднем на 23%.

Ученые также провели дополнительное исследование, в котором сравнили распространенность нейродегенеративных заболеваний у принимавших и не принимавших аллопуринол пациентов. На пятом году наблюдения у принимавших аллопуринол было на 23% меньше шансов заболеть нейродегенеративным расстройством.

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