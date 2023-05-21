Ученые назвали лекарство, снижающее риск болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что лекарство аллопуринол может снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что лекарство аллопуринол может снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые проанализировали данные медицинских карт 43 тысяч пациентов с нейродегенеративным заболеванием и 334 тысяч здоровых людей. Целью исследования было определение рецептурных лекарств, связанных с более низким риском трех нейродегенеративных заболеваний: болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.

Исследователи обнаружили, что наиболее сильное снижение рисков для всех трех нейродегенеративных заболеваний наблюдалось при приеме блокаторов ксантиндегидрогеназы/оксидазы. Эти лекарства, к которым относится аллопуринол, применяются при подагре. Их прием был связан со снижением риска для каждой группы нейродегенеративных заболеваний на 13-34%, в среднем на 23%.

Ученые также провели дополнительное исследование, в котором сравнили распространенность нейродегенеративных заболеваний у принимавших и не принимавших аллопуринол пациентов. На пятом году наблюдения у принимавших аллопуринол было на 23% меньше шансов заболеть нейродегенеративным расстройством.