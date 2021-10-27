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Ученые назвали долгосрочное последствие коронавирусной инфекции

Ученые назвали долгосрочное последствие коронавирусной инфекции Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции.
Здоровье
27 октября 2021 г. 19:55
Ученые назвали долгосрочное последствие коронавирусной инфекции

Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом JAMA Network Open.

Специалисты осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке. При этом у участников эксперимента обязательно исключили деменцию.

В ходе обследования у 24% людей, переболевших COVID-19, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию, отметили ученые.

Госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем перенесшие инфекцию в легкой форме, испытывали проблемы с вниманием и исполнительностью, а также скоростью выполнения умственной задачи. Кроме того, им было сложнее придумать слова по определенным критериям. Во время эксперимента их просили назвать слова на какую-то букву или, например, перечислить каких-нибудь животных.

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