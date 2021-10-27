Ученые назвали долгосрочное последствие коронавирусной инфекции

Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции.

Потеря памяти может быть долгосрочным последствием коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом JAMA Network Open.

Специалисты осмотрели 740 пациентов сети клиник Mount Sinai Health System в Нью-Йорке. При этом у участников эксперимента обязательно исключили деменцию.

В ходе обследования у 24% людей, переболевших COVID-19, выявили когнитивные нарушения, связанные с процессом запоминания. Еще 23% не могли вспомнить уже имевшуюся в их голове информацию, отметили ученые.

Госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем перенесшие инфекцию в легкой форме, испытывали проблемы с вниманием и исполнительностью, а также скоростью выполнения умственной задачи. Кроме того, им было сложнее придумать слова по определенным критериям. Во время эксперимента их просили назвать слова на какую-то букву или, например, перечислить каких-нибудь животных.