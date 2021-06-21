Ученые назвали четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-19

Заразившиеся "индийским" штаммом COVID-19 пациенты столкнулись с четырьмя новыми симптомами.

Заразившиеся "индийским" штаммом COVID-19 пациенты столкнулись с четырьмя новыми симптомами.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил врач-инфекционист из индийского города Ченнаи Абдула Гафур.

По его словам, зараженные дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто жалуются на диарею. Гафур уточнил, что подобный симптом во время первой волны пандемии наблюдался гораздо реже.

Помимо этого, пациенты с "индийским" штаммом сталкиваются с образованием тромбов, приводящих к гангрене. Также среди симптомов - нарушения слуха и тяжелые желудочные расстройства.

Вариант "Дельта" за последние шесть месяцев распространился в более чем 60 странах. Считается, что этот штамм передается быстрее на 60%, чем предыдущий доминирующий штамм, вариант из британского Кента.