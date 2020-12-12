Ученые назвали боль в мышцах самым встречаемым симптомом коронавируса

Исландские ученые изучили данные о состоянии 1 564 жителей страны, заболевших COVID-19

Группа исландских ученых выяснила, что наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия - боль в мышцах и головная боль.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные, которые приводятся в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal.

Эксперты изучили данные о состоянии 1 564 жителей Исландии, заболевших COVID-19. Согласно результатам работы, миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. Более половины (51%) участников исследования испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.

На протяжении всего течения болезни у большинства (67%) пациентов симптомы проявлялись в легкой форме, указывают ученые.