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Ученые назвали боль в мышцах самым встречаемым симптомом коронавируса

Ученые назвали боль в мышцах самым встречаемым симптомом коронавируса Исландские ученые изучили данные о состоянии 1 564 жителей страны, заболевших COVID-19
Здоровье
12 декабря 2020 г. 10:46
Ученые назвали боль в мышцах самым встречаемым симптомом коронавируса

Группа исландских ученых выяснила, что наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия - боль в мышцах и головная боль.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные, которые приводятся в исследовании, опубликованном в научном издании British Medical Journal.

Эксперты изучили данные о состоянии 1 564 жителей Исландии, заболевших COVID-19. Согласно результатам работы, миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. Более половины (51%) участников исследования испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.

На протяжении всего течения болезни у большинства (67%) пациентов симптомы проявлялись в легкой форме, указывают ученые.

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