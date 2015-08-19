Ученые научились выявлять психическое расстройство по анализу крови

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Учёным новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины впервые удалось идентифицировать в анализах крови биологические маркеры, позволяющие выявлять больных, склонных к тяжёлым психическим расстройствам. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Речь идёт, прежде всего, о маниакально-депрессивном психозе, который приводит к разрушению личностных отношений и даже к суициду. По статистике болезнью страдают около 1,4 % жителей Земли. Теперь, по мнению одного из научных сотрудников института, для определения правильного диагноза и, соответственно – подбора методики лечения, достаточно одного анализа.

Эксперимент проводился на 10 пациентах с психическими расстройствами и 10 здоровых людях. В итоге была установлена прямая зависимость уровня экспрессии нескольких белков с наличием нейропсихических заболеваний. В частности, у людей с биполярным расстройством снижен уровень 2-х белков. Первый отвечает за борьбу с инфекциями, а второй – за перемещение трийодтиронина, гормона, вызывающего расстройство щитовидной железы