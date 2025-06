Ученые научились предсказывать долголетие

Международная группа ученых из Великобритании и Финляндии совершила прорыв в изучении старения, создав новый тест для оценки периода активного здоровья человека.

Как сообщает Report , результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Метод, получивший название Healthspan Proteomic Score (HPS), анализирует 86 ключевых белков в крови и с высокой точностью прогнозирует вероятность развития возрастных заболеваний.

Команда изучила медицинские данные 56 тыс. человек и обнаружила, что низкий показатель HPS ассоциируется с повышенным риском смертности и развития таких заболеваний, как сердечная недостаточность, диабет, деменция и инсульт.

"Работа принципиально меняет подход к изучению старения. Вместо того чтобы просто измерять продолжительность жизни, мы научились оценивать период, который человек проживет в хорошем здравии", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Чиа-Лин Куо.

Тест уже успешно прошел валидацию в независимой финской когорте, продемонстрировав более высокую точность по сравнению с существующими методами оценки биологического возраста. Хотя технология пока не доступна для широкого клинического применения, исследователи активно работают над ее внедрением в медицинскую практику.

Открытие знаменует важный шаг на пути к медицине будущего, где вместо лечения уже развившихся заболеваний врачи смогут заранее предотвращать их развитие, продлевая период здоровой и активной жизни своих пациентов.