О нас

Ученые научились подавлять супербактерии без лекарств и химикатов

Ученые научились подавлять супербактерии без лекарств и химикатов Международная группа ученых из США и Испании обнаружила уязвимое место у устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии.
Здоровье
17 ноября 2024 г. 01:30
Ученые научились подавлять супербактерии без лекарств и химикатов

Международная группа ученых из США и Испании обнаружила уязвимое место у устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда рассмотрела устойчивость к антимикробным препаратам бактерии Bacillus subtilis, или сенной палочки. Специалисты хотели выяснить, почему мутантные варианты микроорганизмов с выработанной защитой от лекарств не размножаются и не захватывают популяцию, несмотря на явное преимущество перед менее стойкими сородичами.

Изучая вариант рибосомы (органоиды клеток, отвечающие за синтез белка) штамма Bacillus subtilis под названием L22, исследователи обнаружили, что конкуренция за магний тормозит рост L22 больше, чем обычная рибосома «дикого типа», не устойчивая к антибиотикам.

Моделирование в атомном масштабе показало, что мутантные варианты рибосом, которые обеспечивают устойчивость к антибиотикам, чрезмерно конкурируют за ионы магния с молекулами аденозинтрифосфата (АТФ), которые обеспечивают энергию для движения живых клеток.

Математические модели выявили, что органоиды супербактерии борются между собой за магний, что существенно сдерживает их развитие.

"Мы обнаружили ахиллесову пяту бактерий, устойчивых к антибиотикам. Мы можем воспользоваться этой уязвимостью, чтобы подавить формирование устойчивости к антибиотикам без лекарств или вредных химикатов", — отметили ученые.

По словам специалистов, хелатирование (связывание) ионов магния в бактериальной среде должно эффективно подавлять резистентные штаммы, не влияя на полезные для здоровья бактерии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi