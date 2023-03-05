Ученые научили раковые клетки бороться с самой опухолью

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что раковые клетки, превращенные в иммунные, начинают учить другие иммунные клетки эффективной борьбе с раком.

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что раковые клетки, превращенные в иммунные, начинают учить другие иммунные клетки эффективной борьбе с раком.

Как передает Report , исследование опубликовано в журнале Cancer Discovery.

Некоторые из наиболее многообещающих методов лечения рака используют иммунную систему пациента для атаки на рак. Но существует множество мишеней для атаки, с каждой из которых обычно приходится работать по отдельности. Врачам иногда приходится угадывать, какие из них окажутся наиболее перспективными.

Лучшим подходом было бы научить иммунные клетки распознавать рак естественным образом. В процессе обучения специальные клетки АПК "показывают" Т-клеткам, как выглядит патоген, который нужно обезвредить.

Ученые предположили, что если они превратят раковые клетки в АПК, они естественным образом смогут обучать Т-клетки атаке на раковые опухоли.

Исследователи запрограммировали клетки лейкоза (рака крови) мышей таким образом, чтобы некоторые из них могли трансформироваться в АПК. Подход ученых сработал: иммунные клетки распознали рак, и мыши успешно излечились.

Когда ученые повторно вызвали рак у мышей через 100 дней, у них все еще был сильный иммунный ответ, защитивший их от опухоли. Природа рака крови и опухолей с твердой оболочкой отличается. Когда исследователи протестировали свой метод на твердых опухолях, эффект был хуже, но все же выживаемость животных значительно улучшилась.

Открытие ученых в будущем может стать основой для создания терапевтической противораковой вакцины.