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Ученые научили раковые клетки бороться с самой опухолью

Ученые научили раковые клетки бороться с самой опухолью Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что раковые клетки, превращенные в иммунные, начинают учить другие иммунные клетки эффективной борьбе с раком.
Здоровье
5 марта 2023 г. 10:57
Ученые научили раковые клетки бороться с самой опухолью

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что раковые клетки, превращенные в иммунные, начинают учить другие иммунные клетки эффективной борьбе с раком.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Cancer Discovery.

Некоторые из наиболее многообещающих методов лечения рака используют иммунную систему пациента для атаки на рак. Но существует множество мишеней для атаки, с каждой из которых обычно приходится работать по отдельности. Врачам иногда приходится угадывать, какие из них окажутся наиболее перспективными.

Лучшим подходом было бы научить иммунные клетки распознавать рак естественным образом. В процессе обучения специальные клетки АПК "показывают" Т-клеткам, как выглядит патоген, который нужно обезвредить.

Ученые предположили, что если они превратят раковые клетки в АПК, они естественным образом смогут обучать Т-клетки атаке на раковые опухоли.

Исследователи запрограммировали клетки лейкоза (рака крови) мышей таким образом, чтобы некоторые из них могли трансформироваться в АПК. Подход ученых сработал: иммунные клетки распознали рак, и мыши успешно излечились.

Когда ученые повторно вызвали рак у мышей через 100 дней, у них все еще был сильный иммунный ответ, защитивший их от опухоли. Природа рака крови и опухолей с твердой оболочкой отличается. Когда исследователи протестировали свой метод на твердых опухолях, эффект был хуже, но все же выживаемость животных значительно улучшилась.

Открытие ученых в будущем может стать основой для создания терапевтической противораковой вакцины.

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