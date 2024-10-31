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Ученые нашли возможный способ смягчить вред радиации

Ученые нашли возможный способ смягчить вред радиации Белок Lico B (Ликохалкон B) может смягчить вред радиации для здоровых тканей.
Здоровье
31 октября 2024 г. 02:48
Ученые нашли возможный способ смягчить вред радиации

Белок Lico B (Ликохалкон B) может смягчить вред радиации для здоровых тканей.

Как передает Report, это показало исследование на мышах и клетках, опубликованное в журнале Future Integrative Medicine (FIM).

Хотя лучевая терапия помогает уничтожить раковые клетки, побочные эффекты радиации приводят к повреждению здоровых тканей и повышают риск летального исхода.

В новом исследовании ученые протестировали белок Lico B для защиты клеток от радиации. Их обработали за два часа до облучения рентгеном в дозе 10 Гр. Также за сутки до облучения рентгеновскими или гамма-лучами препарат с Lico B вводили внутрибрюшинно мышам.

В обоих экспериментах значительно повысился уровень антиоксидантов в клетках и тканях, уменьшилось повреждение ДНК и смягчилось воспаление. Также увеличилось время выживания мышей.

После дополнительных исследований Lico B может стать радиозащитным средством при ядерных катастрофах, лучевой терапии и космических полетах.

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