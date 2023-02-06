Ученые нашли вещество, которое может защищать мозг от последствий инсульта

Ученые из Института Фрица Липмана (Германия) выяснили, что повышенный уровень белка GLAST при инсульте помогает мозгу защититься от повреждений.

Ученые из Института Фрица Липмана (Германия) выяснили, что повышенный уровень белка GLAST при инсульте помогает мозгу защититься от повреждений.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Glia.

В предыдущих работах ученые показали, что белок эзрин в больших количествах присутствует в развивающемся мозге. У взрослых это вещество обнаруживается в периферических отростках астроцитов. Эти клетки, имеющие форму звезд, играют важную роль в поддержании барьера между нервными клетками и кровеносными сосудами, снабжении нервных клеток питательными веществами и удалении отходов.

В новом исследовании ученые создали мышей, у которых в нервной системе отсутствовал белок эзрин. Несмотря на такой дефект, животные развивались совершенно нормально. Ученые предполагают, что родственные эзрину белки могли взять на себя его функции.

Тем не менее некоторые изменения были: модифицированные мыши исследовали новую среду медленнее обычных, что свидетельствует об изменениях в обработке нейронных сигналов из-за дефицита эзрина.

Кроме того, мыши с дефицитом эзрина намного лучше переносили ишемический инсульт, вызванный закупоркой артерии. Ученые выяснили, что такой защитный эффект был вызван активизацией белка GLAST, который влияет на метаболизм аминокислоты глутамата. Теперь ученые планируют оценить возможность применения GLAST для лечения пациентов после инсульта.