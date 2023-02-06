О нас

Ученые нашли вещество, которое может защищать мозг от последствий инсульта

Ученые нашли вещество, которое может защищать мозг от последствий инсульта Ученые из Института Фрица Липмана (Германия) выяснили, что повышенный уровень белка GLAST при инсульте помогает мозгу защититься от повреждений.
Здоровье
6 февраля 2023 г. 05:51
Ученые нашли вещество, которое может защищать мозг от последствий инсульта

Ученые из Института Фрица Липмана (Германия) выяснили, что повышенный уровень белка GLAST при инсульте помогает мозгу защититься от повреждений.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Glia.

В предыдущих работах ученые показали, что белок эзрин в больших количествах присутствует в развивающемся мозге. У взрослых это вещество обнаруживается в периферических отростках астроцитов. Эти клетки, имеющие форму звезд, играют важную роль в поддержании барьера между нервными клетками и кровеносными сосудами, снабжении нервных клеток питательными веществами и удалении отходов.

В новом исследовании ученые создали мышей, у которых в нервной системе отсутствовал белок эзрин. Несмотря на такой дефект, животные развивались совершенно нормально. Ученые предполагают, что родственные эзрину белки могли взять на себя его функции.

Тем не менее некоторые изменения были: модифицированные мыши исследовали новую среду медленнее обычных, что свидетельствует об изменениях в обработке нейронных сигналов из-за дефицита эзрина.

Кроме того, мыши с дефицитом эзрина намного лучше переносили ишемический инсульт, вызванный закупоркой артерии. Ученые выяснили, что такой защитный эффект был вызван активизацией белка GLAST, который влияет на метаболизм аминокислоты глутамата. Теперь ученые планируют оценить возможность применения GLAST для лечения пациентов после инсульта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
4 февраля 2023 г. 09:16
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
3 февраля 2023 г. 20:51
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
3 февраля 2023 г. 16:04
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
ВидеоПредставитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
3 февраля 2023 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi