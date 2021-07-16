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Ученые нашли универсальное антитело против коронавируса

Ученые нашли универсальное антитело против коронавируса Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами.
Здоровье
16 июля 2021 г. 20:44
Ученые нашли универсальное антитело против коронавируса

Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет научный журнал Nature.

Исследователи изучили 12 антител, выделенных у людей, инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом.

Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других инфекций из группы сарбековирусов. Выяснилось, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных вирусов и нейтрализовать их в живых клетках. Это стало понятно в ходе опытов с хомяками.

Авторы исследования отметили, что несмотря на наличие вакцин от коронавируса, необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может обеспечить защиту от новых штаммов, но открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с новыми мутациями вируса.

По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов пациентов. Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.

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