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Ученые нашли способ затормозить развитие болезни Альцгеймера

Ученые нашли способ затормозить развитие болезни Альцгеймера Неврологи из Техасского университета установили, что глубокая стимуляция мозга может быть эффективным способом замедления развития болезни Альцгеймера.
Здоровье
25 декабря 2022 г. 08:39
Ученые нашли способ затормозить развитие болезни Альцгеймера

Неврологи из Техасского университета установили, что глубокая стимуляция мозга может быть эффективным способом замедления развития болезни Альцгеймера.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Глубокая стимуляция мозга работает за счет имплантации электродов в конкретные области мозга, благодаря чему происходит подача электроимпульсов. Обычно таким образом врачи лечат такие заболевания, как эпилепсия и болезнь Паркинсона. По мнению ученых, метод также может быть эффективен для замедления развития болезни Альцгеймера.

В эксперименте ученых приняли участие 46 пациентов с легкой формой заболевания. Все они проходили во время эксперимента лечение болезни. Исследователи стимулировали группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также свод мозга. По словам ученых, свод поврежден у людей с легкой формой болезни Альцгеймера.

Как оказалось, пациенты лучше реагировали на лечение при стимуляции этих областей. Ученые продолжат изучать метод в будущих работах.

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