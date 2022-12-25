Ученые нашли способ затормозить развитие болезни Альцгеймера

Неврологи из Техасского университета установили, что глубокая стимуляция мозга может быть эффективным способом замедления развития болезни Альцгеймера.
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Глубокая стимуляция мозга работает за счет имплантации электродов в конкретные области мозга, благодаря чему происходит подача электроимпульсов. Обычно таким образом врачи лечат такие заболевания, как эпилепсия и болезнь Паркинсона. По мнению ученых, метод также может быть эффективен для замедления развития болезни Альцгеймера.
В эксперименте ученых приняли участие 46 пациентов с легкой формой заболевания. Все они проходили во время эксперимента лечение болезни. Исследователи стимулировали группу волокон, участвующих в эмоциональных и поведенческих реакциях, а также свод мозга. По словам ученых, свод поврежден у людей с легкой формой болезни Альцгеймера.
Как оказалось, пациенты лучше реагировали на лечение при стимуляции этих областей. Ученые продолжат изучать метод в будущих работах.