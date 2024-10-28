Ученые нашли способ восстановить сердце после инфаркта

Ученые выяснили, что белок GPNMB играет важную роль в восстановлении сердца после сердечного приступа.

Ученые выяснили, что белок GPNMB играет важную роль в восстановлении сердца после сердечного приступа.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research .

После инфаркта сердце почти не восстанавливается, а поврежденные мышцы замещаются рубцами. Это приводит к сердечной недостаточности: сердце не сможет эффективно перекачивать кровь, так как рубцы не сокращаются как мышцы. Предыдущие исследования показали, что более высокий уровень белка GPNMB может уменьшать риск сердечной недостаточности после инфаркта.

В новом эксперименте на мышах биологи показали, что иммунные клетки костного мозга производят белок GPNMB. Его связывание с молекулой GPR39 способствует восстановлению сердца. Через месяц после искусственно вызванного сердечного приступа тяжелое рубцевание сердца наблюдалось у 67% животных, лишенных белка GPNMB, и у 8% животных с нормальным содержанием белка.

В будущем молекула GPR39 может стать целью для лекарств, восстанавливающих сердце после инфаркта.