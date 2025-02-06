О нас

Ученые нашли способ ускоренной диагностики рака на ранних стадиях

Ученые нашли способ ускоренной диагностики рака на ранних стадиях Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий в 10 раз определение точного местоположения раковых опухолей.
Здоровье
6 февраля 2025 г. 00:19
Ученые нашли способ ускоренной диагностики рака на ранних стадиях

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий в 10 раз определение точного местоположения раковых опухолей.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Medical Image Analysis (MIA).

Уникальный массив включает более 45 тысяч результатов 3D-сканирований, размеченных по 142 анатомическим структурам. Его объем в 36 раз превышает таковой у ранних аналогов.

Ученые объяснили, что разметка медицинских изображений - это крайне трудоемкий процесс, обычно требующий сотни тысяч часов работы радиологов. Она необходима для идентификации и маркировки патологий, таких как опухоли, воспаления или другие аномалии, на снимках МРТ и КТ, а также оценки состояния органов.

Существенно ускорить этот процесс удалось с помощью искусственного интеллекта. Для этого использовались три модели ИИ, обученные на уже размеченных данных, которые автоматически аннотировали новые изображения. В дальнейшем команда из 12 радиологов и медицинских специалистов вручную уточняла аннотации, используя специальные карты внимания.

В результате применения ИИ разметка органов ускорилась в 500 раз, а опухолей - в 10. По словам авторов исследования, искусственный интеллект уже достиг уровня среднего радиолога в некоторых задачах, таких как выявление новообразований.

Ученые отметили, что в будущем новый набор данных станет важным инструментом для улучшения диагностики заболеваний на ранних стадиях и создания цифровых двойников пациентов. Исследователи надеются, что AbdomenAtlas послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества медицинских учреждений и ускорит развитие ИИ-диагностики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Центр цифрового здравоохранения: Электронный рецепт действителен для всех медучреждений
Центр цифрового здравоохранения: Электронный рецепт действителен для всех медучреждений
5 февраля 2025 г. 15:39
Мониторинг АПБА не выявил возбудителей птичьего гриппа в Азербайджане
Мониторинг АПБА не выявил возбудителей птичьего гриппа в Азербайджане
5 февраля 2025 г. 11:46
В январе в КМЦ поступило 102 человека с отравлением, трое скончались
В январе в КМЦ поступило 102 человека с отравлением, трое скончались
5 февраля 2025 г. 10:12
Ученые выяснили, что яйца снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые выяснили, что яйца снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
5 февраля 2025 г. 05:14
Сегодня Всемирный день борьбы с раком
Сегодня Всемирный день борьбы с раком
4 февраля 2025 г. 18:09
Состояние перенесшего инсульт певца Назима Пишьяри улучшилось
Состояние перенесшего инсульт певца Назима Пишьяри улучшилось
4 февраля 2025 г. 15:11
В селе Баллыджа Ходжалинского района родился первый младенец
В селе Баллыджа Ходжалинского района родился первый младенец
4 февраля 2025 г. 09:51
В Сумгайыте на учет взяты более 5,6 тысяч наркологических больных
В Сумгайыте на учет взяты более 5,6 тысяч наркологических больных
3 февраля 2025 г. 20:10
Кабмин продлил до апреля надбавки к заработной плате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19
Кабмин продлил до апреля надбавки к заработной плате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19
3 февраля 2025 г. 17:36
TƏBIB: Состояние пострадавших при взрыве гранаты в доме в Агджабеди оценивается как стабильное
TƏBIB: Состояние пострадавших при взрыве гранаты в доме в Агджабеди оценивается как стабильное
3 февраля 2025 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi