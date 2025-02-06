Ученые нашли способ ускоренной диагностики рака на ранних стадиях

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий в 10 раз определение точного местоположения раковых опухолей.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса создали набор данных для анализа компьютерной томографии (КТ) брюшной полости под названием AbdomenAtlas, ускоряющий в 10 раз определение точного местоположения раковых опухолей.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Medical Image Analysis (MIA).

Уникальный массив включает более 45 тысяч результатов 3D-сканирований, размеченных по 142 анатомическим структурам. Его объем в 36 раз превышает таковой у ранних аналогов.

Ученые объяснили, что разметка медицинских изображений - это крайне трудоемкий процесс, обычно требующий сотни тысяч часов работы радиологов. Она необходима для идентификации и маркировки патологий, таких как опухоли, воспаления или другие аномалии, на снимках МРТ и КТ, а также оценки состояния органов.

Существенно ускорить этот процесс удалось с помощью искусственного интеллекта. Для этого использовались три модели ИИ, обученные на уже размеченных данных, которые автоматически аннотировали новые изображения. В дальнейшем команда из 12 радиологов и медицинских специалистов вручную уточняла аннотации, используя специальные карты внимания.

В результате применения ИИ разметка органов ускорилась в 500 раз, а опухолей - в 10. По словам авторов исследования, искусственный интеллект уже достиг уровня среднего радиолога в некоторых задачах, таких как выявление новообразований.

Ученые отметили, что в будущем новый набор данных станет важным инструментом для улучшения диагностики заболеваний на ранних стадиях и создания цифровых двойников пациентов. Исследователи надеются, что AbdomenAtlas послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества медицинских учреждений и ускорит развитие ИИ-диагностики.