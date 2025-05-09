Ученые нашли способ уменьшить побочные эффекты химиотерапии

Исследователи Сиднейского университета разработали уникальные белковые капсулы, способные точно доставлять лекарства — включая токсичные препараты, применяемые при химиотерапии — непосредственно к пораженным клеткам, избегая вреда здоровым тканям.

Исследователи Сиднейского университета разработали уникальные белковые капсулы, способные точно доставлять лекарства — включая токсичные препараты, применяемые при химиотерапии — непосредственно к пораженным клеткам, избегая вреда здоровым тканям.

Как передает Report , работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Команда под руководством доктора Тейлор Шишка и доцента Ю Хен Лау впервые смогла эффективно загрузить белковую капсулу — так называемую энкапсулин — препаратом доксорубицином, широко используемым в лечении онкологических заболеваний. Получившаяся структура собрана из идентичных белков и формирует стабильную сферическую оболочку, защищающую лекарство от разрушения и утечки.

Ранее энкапсулины могли быть использованы для доставки молекул только через сложную процедуру разборки и повторной сборки, что нарушало их устойчивость. Новый подход позволил инициировать сборку капсулы после загрузки, избежав этих проблем.

"Это первый случай, когда удалось загрузить лекарство в энкапсулин во время его сборки, а не до или после", — объяснил доктор Шишка. — "Мы по сути собрали капсулу с "грузом" внутри и доказали это с помощью флуоресцентного сигнала доксорубицина".

Авторы подчеркивают, что это лишь первый шаг. Следующий этап — научиться направлять белковые капсулы точно к нужным клеткам, например, клеткам печени, если необходимо лечить печень.

"Мы собрали машину, теперь нужно научиться ею управлять", — добавил Шишка.