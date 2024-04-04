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Ученые нашли способ снизить заболеваемость распространенным видом рака

Ученые нашли способ снизить заболеваемость распространенным видом рака Десятки экспертов создали отчет с рекомендациями по глобальной борьбе с раком простаты.
Здоровье
4 апреля 2024 г. 01:39
Ученые нашли способ снизить заболеваемость распространенным видом рака

Десятки экспертов создали отчет с рекомендациями по глобальной борьбе с раком простаты.

Как передает Report, результаты работы комиссии опубликованы в журнале The Lancet.

Прогнозируется, что годовая заболеваемость раком простаты по всему миру удвоится к 2040 году, а число летальных исходов увеличится на 85% (до почти 700 тысяч). Тенденция в основном затронет мужчин в странах с низким и средним уровнем дохода.

Среди лучших методов профилактики летальных исходов авторы отчета отметили расширение скрининга среди людей с высоким риском. Для этого ученые предлагают проводить добровольные проверки на простатспецифический антиген в мобильных фургонах на рабочих местах, в магазинах и на ярмарках здоровья. Это позволит выявлять рак на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. При этом сосредоточиться нужно на более молодых мужчинах, так как большинство раковых опухолей простаты не требуют лечения и медленно развиваются. Из-за этого для пожилых мужчин лечение может быть гораздо опаснее, чем рак, который нечасто приводит к летальному исходу или тяжелым болезням.

Комиссия также призвала к срочной реализации программ по повышению осведомленности, особенно в странах со средним и низким доходом, где большинство узнает о своем раке уже на поздней стадии. Для этого нужно повышать глобальную доступность смартфонов, а также использовать традиционные СМИ.

В медицине необходимо работать над внедрением искусственного интеллекта для интерпретации обследований и образцов биопсии для ранней диагностики. Также важно устранить нехватку хирургов и оборудования для лучевой терапии в странах с низким и средним уровнем дохода.

Особое внимание авторы отчета уделили необходимости исследований с участием мужчин разных этнических групп, особенно западноафриканского происхождения, поскольку современные знания о биологии рака простаты в значительной степени основаны на исследованиях белых мужчин. Генетическое профилирование помогает врачам разрабатывать персонализированные планы лечения.

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