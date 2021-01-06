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Ученые нашли способ снизить риск смерти от коронавируса

Ученые нашли способ снизить риск смерти от коронавируса Снизить риск летального исхода при коронавирусе поможет применение ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (АПФ).
Здоровье
6 января 2021 г. 23:33
Ученые нашли способ снизить риск смерти от коронавируса

Снизить риск летального исхода при коронавирусе поможет применение ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (АПФ).

Как передает Report, об этом пишет Spektrum со ссылкой на исследование немецких ученых.

К такому выводу специалисты пришли, изучив иммунный ответ более тысячи клеток. Для этого были взяты мазки из носоглотки 32 пациентов с COVID-19 и 16 неинфицированных человек.

Выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением иммунные клетки уже воспалялись до заражения коронавирусом, а после инфицирования у них чаще происходила чрезмерная иммунная реакция и более тяжелое течение болезни.

По мнению экспертов, данная реакция может стать определяющей для вероятности человека выжить. Однако ученые нашли способ не допустить чрезмерного иммунного ответа с помощью гипотензивных средств.

В ходе исследования ученые сравнили пациентов с COVID-19 с высоким и нормальным давлением.

Оказалось, что при применении ингибиторов АПФ у больных с повышенным давлением риск для жизни снижался до уровня пациентов с нормальным давлением без сердечно-сосудистых заболеваний.

Без приема этих препаратов вероятность летального исхода возрастала в четыре раза. Ученые намерены продолжить исследования.

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