Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. По их словам, новые данные помогут предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. По их словам, новые данные помогут предотвратить распространение COVID-19 и других вирусных инфекций в учебных и рабочих помещениях.

Как передает Report, результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials .

Респираторные вирусные инфекции передаются от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем во время прямого или непрямого контакта. Из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в замкнутых помещениях не всегда защищает от вирусов. Поэтому правильное расположение перегородок - один из наиболее эффективных способов снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях.

Один из ученых университета провел исследование методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics), позволившее проанализировать движение капель в воздухе и определить эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении.

"Используемый метод вычислительной гидродинамики включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для симуляции различных физических и химических процессов. Этот способ используется почти во всех областях науки, как и сама вычислительная гидродинамика – от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. Проведенное исследование имитирует реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью", - отметил старший научный сотрудник кафедры "Гидравлика и гидропневмосистемы" Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан.

По его словам, с помощью данных, полученных методом вычислительной гидродинамики, компании смогут поддерживать привычный ритм работы и избежать карантинных мер во время неблагоприятных эпидемиологических ситуаций. "Это исследование дает начало детальному изучению различных сценариев с теоретической и практической точки зрения. Мы планируем сотрудничество на национальном и международном уровне", - подчеркнул ученый.