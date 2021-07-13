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Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса

Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса Биологи из университета Мельбурна, Австралия, опубликовали статью с описанием технологии, позволяющей остановить размножение вируса SARS-CoV-2 в организме человека.
Здоровье
13 июля 2021 г. 20:42
Ученые нашли способ остановить размножение коронавируса

Биологи из университета Мельбурна, Австралия, опубликовали статью с описанием технологии, позволяющей остановить размножение вируса SARS-CoV-2 в организме человека.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, чтобы лишить SARS-CoV-2 возможности воспроизводиться, ученые применили технологию CHRISP, с помощью которой можно изменить геном вируса.

Модифицированный фермент Cas13b разрезал РНК-молекулу коронавируса, подавив тем самым экспрессию генов – процесс формирования белков, несущих наследственную информацию. Эффективность метода составила 98%.

Австралийским биологам удалось помешать репликации у различных вариантов вируса, в их числе были новые штаммы, которые Всемирная организация здравоохранения относит к наиболее опасным – "вызывающим озабоченность".

Авторы исследования отмечают, что молекулярное копирование фермента позволит создать противовирусные лекарства. Эти препараты будут способны подавлять широкий спектр штаммов SARS-CoV-2, кроме того, их можно будет легко адаптировать к новым патогенным вирусам.

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