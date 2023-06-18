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Ученые нашли способ омоложения мозга

Ученые нашли способ омоложения мозга Ученые израильского Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что потеря веса на 1% с помощью средиземноморской или другой диеты сможет замедлить старение мозга пациентов.
Здоровье
18 июня 2023 г. 05:52
Ученые нашли способ омоложения мозга

Ученые израильского Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что потеря веса на 1% с помощью средиземноморской или другой диеты сможет замедлить старение мозга пациентов.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Ученые изучили сканы мозга 102 участников, сканирование было проведено один раз до начала испытания и еще раз через 18 месяцев после начала диеты.

Участники придерживались одной из трех диет: средиземноморской диеты с большим количеством орехов, рыбы и курицы вместо красного мяса, средиземноморской диеты с добавками полифенолов или диеты, основанной на общих принципах здорового питания.

В среднем участники исследования потеряли около 2,3 кг. Исследователи обнаружили, что на каждый 1% веса тела, потерянного после соблюдения установленной диеты или рекомендаций по здоровью, мозг участников оказался почти на девять месяцев моложе их хронологического возраста.

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